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Три человека погибли в результате торнадо в США

Происшествия

Еще несколько человек получили ранения

Три человека погибли в результате торнадо в США
Иллюстрация: Nssl.noaa.gov
Торнадо

Джефферсон-Сити, США, 24 мая 2019, 05:23 — REGNUM  Крупный смерч обрушился на ряд районов американского штата Миссури, в результате стихийного бедствия погибли три человека, сообщает пресс-служба департамента общественной безопасности штата на своей странице в Twitter.

«Правоохранительные органы сообщают о трех погибших в Голден-сити округа Бартон, а также о нескольких раненых в округе Джаспер», — говорится в сообщении.

Ранее департамент сообщал о возможных стихийных бедствиях в Миссури, в частности о торнадо и наводнениях. В результате торнадо также пострадали дома, ограды и столбы линий электропередач.

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