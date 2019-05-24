Три человека погибли в результате торнадо в США

Джефферсон-Сити, США, , 05:23 — REGNUM Крупный смерч обрушился на ряд районов американского штата Миссури, в результате стихийного бедствия погибли три человека, сообщает пресс-служба департамента общественной безопасности штата на своей странице в Twitter.

«Правоохранительные органы сообщают о трех погибших в Голден-сити округа Бартон, а также о нескольких раненых в округе Джаспер», — говорится в сообщении.

Ранее департамент сообщал о возможных стихийных бедствиях в Миссури, в частности о торнадо и наводнениях. В результате торнадо также пострадали дома, ограды и столбы линий электропередач.