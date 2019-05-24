Застрявшие в горах Тяньшань китайские туристы были спасены, но есть жертвы

Урумчи, Китай, , 04:54 — REGNUM Пять человек были спасены и еще один погиб во время снежной бури в горах Тяньшань в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Шестеро пеших туристов, в числе которых были трое мужчин и трое женщин, оказались взаперти глубоко в горах Тяньшань в связи со снежной бурей, которая разбушевалась там ночью по местному времени 22 мая. Более 40 спасателей были направлены в горы, сообщили в пожарном департаменте округа.

Спасатели нашли туристов около 17:30 по местному времени 23 мая. Пятеро из ни были спасены, но 58-летний мужчина умер от переохлаждения. Расследование случившегося продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, десять человек стали пленниками схода снежной лавины близ города Кацзи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Все они были спасены.

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