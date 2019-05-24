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Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста

Происшествия

Он мечтал покорить все самые высокие вершины всех континентов

Вашингтон, 24 мая 2019, 04:29 — REGNUM  Альпинист из американского штата Юта погиб после восхождения на Эверест, передает телеканал NBC News.

Сообщается, что мечтой 55-летнего Дона Кэша было покорение семи самых высоких вершин на всех континентах мира. Последней вершиной, которую ему осталось покорить, был Эверест.

Семья погибшего отмечает, что во время предыдущего восхождения Кэш потерял несколько пальцев из-за обморожения, но был настроен осуществить свою мечту и отправился на Эверест.

В настоящее время причина гибели альпиниста неизвестна. Семья предполагает, что Кэш погиб в результате сердечного приступа во время спуска с вершины.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая японский альпинист погиб в ходе восхождения на вулкан Камень на Камчатке. Сообщалось, что во время восхождения турист сорвался в ущелье и разбился.

Читайте ранее в этом сюжете: Альпинист из Японии погиб на Камчатке при восхождении на вулкан Камень

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