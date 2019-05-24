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Более 300 российских туристов не могут вылететь из Китая

Происшествия

Из-за технических неполадок у самолета

Москва, 24 мая 2019, 03:15 — REGNUM  Более 300 российских туристов не могут вылететь в Москву с китайского города Санья, сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.

Сообщается, что задержка вылета была вызвана устранением технических неполадок самолета. Ожидающих вылета туристов разместили в гостиницах. Отмечается, что в настоящее время туроператоры предпринимают все меры по разрешению ситуации. Предположительно, туристов отправят в Москву 24 мая.

Ранее сообщалось, что 311 клиентов туроператора Tez Tour должны были вылететь из Саньи в Москву 22 мая, однако во время предполетной подготовки авиалайнера обнаружились технические неисправности. В целях обеспечения безопасности пассажиров авиакомпания приняла решение отложить рейс до устранения неисправностей.

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