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Мужчина на самокате сбил женщину в Москве

Происшествия

Женщине оказали медицинскую помощь

Мужчина на самокате сбил женщину в Москве
На самокате

Москва, 24 мая 2019, 01:51 — REGNUM  В центре Москвы женщина попала под колеса самоката и получила травмы, передает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что мужчина ехал на электросамокате с большой скоростью по Большой Грузинской улице. В результате столкновения женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. Теперь сотрудники столичного ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Траспортном комплексе Москвы заявили о необходимости усилить регулирование использования самокатов, гироскутеров и сигвеев, в том числе и регламентировать их провоз в общественном транспорте. Отмечается, что подобные меры необходимы для снижения количества ДТП в столице.

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Дорожно-транспортные происшествия
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