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Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, плывшего через реку на спор

Происшествия

Он был пьян

Москва, 24 мая 2019, 01:27 — REGNUM  Спасателям удалось вытащить из воды Москвы-реки молодого человека, который пытался в состоянии алкогольного опьянения переплыть реку, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сообщается, что спасателям в районе 20:08 по московскому времени поступила информация о молодом человеке, прыгнувшим в Москва-реку с Фрунзенской набережной. Спасатели с борта катера обнаружили плывущего человека и вытащили его из воды. Позднее выяснилось, что 21-летний «пловец» находился в алкогольном опьянении и пытался на спор с друзьями переплыть реку. Его передали сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая спасатели вытащили из Москвы-реки студента из Ганы, который находился в воде в районе Каменного моста в центре столицы. Пострадавший африканец оказался студентом одного из московских вузов.

Читайте ранее в этом сюжете: Спасатели вытащили из Москвы-реки африканского студента

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Происшествия на воде
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