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Салон красоты в Мордовии продавал поддельные препараты для омоложения

Происшествия

Также средства использовались в салоне при проведении процедур

Салон красоты в Мордовии продавал поддельные препараты для омоложения
Следственный комитет Российской Федерации

Саранск, 23 мая 2019, 23:46 — REGNUM  В Мордовии возбуждено уголовно дело по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ («Сбыт на территории Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, в Саранске в течение полугода — с декабря по май — сотрудники косметологического салона из корыстных побуждений продавали незарегистрированные лекарственные препараты, используемые в косметических целях. Предварительно установлено, что средства использовались в салоне, а также сбывались по заниженной стоимости.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются возможные соучастники поставок незарегистрированных препаратов в республику, контрафактные косметические средства изъяты и приобщены к уголовному делу, также изъята медицинская и бухгалтерская документация.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля аналогичное преступление было пресечено в Северной Осетии. В салоне красоты во Владикавказе был организован сбыт незарегистрированных лекарственных средств. Среди них были в том числе косметологические препараты для коррекции морщин и для обезболивания при проведении косметологических процедур.

В течение нескольких месяцев хозяйка салона заработала на препаратах 556,3 тыс. рублей.

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