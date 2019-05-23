На серой ветке московского метро произошёл сбой

Москва, , 22:41 — REGNUM На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел сбой из-за того, что в перегоне между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево» остановился электропоезд. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба столичной подземки на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Электропоезд остановился в тоннеле в северной части Серпуховско-Тимирязевской линии. Поезд застрял примерно в 400 метрах от станции. В итоге движения поездов было остановлено на всем участке между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево» в обоих направлениях. Позднее участок без движения увеличился до станции «Савеловская».

По данным столичных СМИ, в тоннеле застряли три состава метрополитена.

Спустя примерно 30−40 минут после инцидента поезда начали движение из тоннеля на участке «Отрадное» — «Биберево» для высадки пассажиров.

Позднее пресс-служба столичного метрополитена уточнила, что причиной остановки движения на серой ветке стала техническая неисправность электропоезда 760-й серии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая на Кольцевой линии московского метро три поезда застряли в тоннеле, что привело к остановке движения на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». Затем движение встало на Солнцевской линии. Три часа 1,2 тыс. пассажиров находились в тоннеле в вагонах электропоезда. Затем их эвакуировали.