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В МВД рассказали о ДТП с автобусом, въехавшим в детский сад в Реутове

Происшествия

В результате аварии никто не пострадал

В МВД рассказали о ДТП с автобусом, въехавшим в детский сад в Реутове
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Маршрутное такси

Реутов, Московская область, 23 мая 2019, 22:27 — REGNUM  В результате ДТП с участием автобуса в подмосковном Реутове никто не пострадал. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Причинён материальный ущерб имуществу дошкольного образовательного учреждения и транспортному средству», — уточнили в ведомстве.

В МВД отметили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены точные обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что маршрутный автобус протаранил ворота детского сада № 9 «Светлячок» на проспекте Мира в Реутове и врезался в здание учреждения.

По заявлениям самого водителя, у транспортного средства отказали тормоза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Реутове маршрутка врезалась в здание детского сада

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