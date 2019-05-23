Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

Ижевск, , 20:33 — REGNUM Пять человек погибли при пожаре в частном доме в поселке Пудем Ярского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Удмуртии.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 мая в частном доме произошел пожар. После ликвидации возгорания в доме были обнаружены тела пяти человек. Удалось установить, что одна из погибших — 35-летняя женщина, другой — 33-летний мужчина. Личности остальных погибших устанавливаются.

В ведомстве располагают информацией, что компания употребляла спиртные напитки.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в СКР.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы, опрашиваются очевидцы. Также планируется дать оценку организации осуществления пожарного надзора.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад в Казани при пожаре в частном доме погибли шесть человек, трое из них — дети. Дом был одноэтажным кирпичным. В жилище были обнаружены тела 34-летнего мужчины, 36-летней и 64-летней женщины, а также погибшие дети: мальчики 9 и 11 лет и девятимесячная девочка. Предварительная версия пожара связана с электрической техникой.