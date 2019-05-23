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По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Происшествия

Рейс Москва — Симферополь вернулся в «Домодедово» когда одному из пассажиров стало плохо

Москва, 23 мая 2019, 20:32 — REGNUM  Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, 23 мая авиарейс сообщением Москва — Симферополь был вынужден вернуться в московский аэропорт «Домодедово» в связи с ухудшением самочувствия одного из пассажиров 1987 года рождения и его неадекватным поведением.

Прибывшие к приземлившемуся самолету медики стали тут же оказывать мужчине медицинскую помощь, но он скончался на месте.

По предварительным данным смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

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Авиапроисшествия
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