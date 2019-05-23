Организатор покушения на губернатора Волгоградской области задержан – СК

Волгоград, , 20:08 — REGNUM Главный подозреваемый в организации покушения на жизнь губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенного в ноябре 2016 года, задержан 23 мая в Москве, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Покушение на главу региона было совершено в ночь на 16 ноября 2016 года. Согласно материалам уголовного дела, злоумышленники проникли на территорию частного домовладения в Тракторозаводском районе Волгограда, которое находилось в пользовании главы региона и его семьи. Один из преступников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога»), ч.3 ст.30, пп. «а», «б» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности»).

Следствию удалось установить причастных у преступлению — ими оказались пятеро членов организованной преступной группы. Лидером группы, по версии следствия, является бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. По версии следствия, Ремезов, который в узких кругах считался так называемым криминальным авторитетом, в 2003 году заключил на выгодных условиях договор аренды почти 16,5 тысяч кв. м на главном муниципальном рынке города. Эти площади он сдавал в субаренду. Угроза его бизнесу, приносящему большую прибыль, появилась, когда губернатор стал предпринимать активные меры по возвращению в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости, ранее переданных в аренду физическим и юридическим лицам. Проиграв все суды, бизнесмен. Как считают следователи, решил устранить чиновника — это дело он поручил своим доверенным лицам, сам же он покинул пределы РФ.

«23 мая в результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, а также оперативных сотрудников областного МВД и УФСБ по Волгоградской области при поддержке центрального аппарата Федеральной службы безопасности Российской Федерации главный фигурант этого уголовного дела был задержан в городе Москве. В ближайшее время он будет конвоирован в Волгоград для проведения следственных действий», — сообщили СКР.

В СК также добавили, что при расследовании дела о покушении на губернатора выяснилось, что на счету этой преступной группировки ещё несколько преступлений: уничтожение торгового павильона, избиение руководителя МП «Центральный рынок» и другие.

Также установлено, что один из сообщников в настоящее время находится в США — он уехал туда два года назад, но уже успел совершить там преступление, за которое отбывает наказание. Ещё двое членов банды уже осуждены за причинение тяжкого вреда здоровью волгоградскому бизнесмену.