Экс-глава пензенского минздрава задержан после увольнения

Пенза, , 19:54 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков задержан по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — сказал собеседник агентства.

В МВД и следственном управлении СКР по Пензенской области не подтвердили, но и не опровергли факт задержания бывшего министра.

В то же время, известно, что 29 апреля Стрючков попросил об отставке по собственному желанию, которое было удовлетворено. 6 мая исполняющей обязанности главы области стала его заместитель Ольга Чижова.

Между тем на официальном портале следственного управления СКР по региону опубликована информация о задержании жителя Пензы по подозрению в преступлении по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») и ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По версии следствия, 30 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения применяя насилие в отношении ранее знакомой женщины 1992 года рождения, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера. Мужчина 1960 года рождения, как и Владимир Стрючков, задержан.

ИА REGNUM напоминает, Стрючков был назначен на пост главы минздрава 2 сентября 2005 года Постановлением губернатора Василия Бочкарева. Перед этим он несколько лет работалглавным врачом ЦРБ Каменского района Пензенской области. Несколько лет назад, в 1999 году, Владимир Стрючков в течение 8 месяцев уже возглавлял это же министерство в правительстве, сформированном Василием Бочкаревым, впервые избранным в 1998 году губернатором Пензенской области.