В Зауралье школьник скончался после урока физкультуры

р.п. Варгаши, Курганская область, , 19:35 — REGNUM В Курганской области скончался школьник, которому стало плохо на уроке физкультуры. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью 23 мая.

Установлено, что 13 мая 2019 года в школе посёлка Варгаши во время урока физкультуры 15-летнему учащемуся стало плохо, он упал. Подростка доставили в Курганскую областную детскую больницу. А 18 мая школьник скончался. Причина его смерти устанавливается, сообщает пресс-служба следственного органа.

В настоящее время выясняются обстоятельства смерти подростка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.