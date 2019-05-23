Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Зауралье школьник скончался после урока физкультуры

Происшествия

Проводится доследственная проверка

р.п. Варгаши, Курганская область, 23 мая 2019, 19:35 — REGNUM  В Курганской области скончался школьник, которому стало плохо на уроке физкультуры. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью 23 мая.

Установлено, что 13 мая 2019 года в школе посёлка Варгаши во время урока физкультуры 15-летнему учащемуся стало плохо, он упал. Подростка доставили в Курганскую областную детскую больницу. А 18 мая школьник скончался. Причина его смерти устанавливается, сообщает пресс-служба следственного органа.

В настоящее время выясняются обстоятельства смерти подростка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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ЧП на уроках физкультуры
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