В Югре школьница украла коляску, чтобы довезти тяжёлый рюкзак

Мегион, Югра, , 19:03 — REGNUM В одном из городов Югры девочка украла коляску, чтобы дотащить тяжёлый рюкзак. Дойдя до своего дома, она оставила коляску на улице возле подъезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОМВД России по Мегиону.

В дежурную часть обратилась жительница Мегиона с заявлением о краже детской коляски, которая стояла в подъезде её дома в открытом доступе. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ («Кража»)

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли похитителя. Им оказалась девочка младшего школьного возраста. Она сообщила, что воспользовалась коляской, чтобы довезти до дома тяжёлый рюкзак с учебниками. Имущество возвращено заявительнице. С девочкой и её родителями проведена профилактическая работа.