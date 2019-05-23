Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Югре школьница украла коляску, чтобы довезти тяжёлый рюкзак

Происшествия

По факту пропажи было возбуждено уголовное дело

Мегион, Югра, 23 мая 2019, 19:03 — REGNUM  В одном из городов Югры девочка украла коляску, чтобы дотащить тяжёлый рюкзак. Дойдя до своего дома, она оставила коляску на улице возле подъезда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОМВД России по Мегиону.

В дежурную часть обратилась жительница Мегиона с заявлением о краже детской коляски, которая стояла в подъезде её дома в открытом доступе. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ («Кража»)

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли похитителя. Им оказалась девочка младшего школьного возраста. Она сообщила, что воспользовалась коляской, чтобы довезти до дома тяжёлый рюкзак с учебниками. Имущество возвращено заявительнице. С девочкой и её родителями проведена профилактическая работа.

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Подростковая преступность
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