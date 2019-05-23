В Реутове маршрутка врезалась в здание детского сада

Реутов, Московская область, , 18:38 — REGNUM В подмосковном Реутове маршрутное такси с пассажирами врезалось в здание детского сада. Об этом 23 мая сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, авария произошла у детского сада №9 «Светлячок» на проспекте Мира. Пробив ворота, автомобиль врезался в трёхэтажное здание.

Сведений о возможных пострадавших на данный момент не поступало. На месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, авария произошла в результате отказа тормозов у маршрутного такси.