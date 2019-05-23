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В Калуге суд наказал отца, по вине которого в запертой машине погиб его сын

Происшествия

Судом вынесено постановление о денежном штрафе

Калуга, 23 мая 2019, 18:12 — REGNUM  В Калуге 23 мая было вынесено судебное решение по факту смерти малолетнего ребенка, оставленного отцом в запертой машине. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России, за гибель ребёнка на пожаре в запертом автомобиле суд оштрафовал 40-летнего калужанина.

Как сообщало ИА REGNUM, шестилетний мальчик погиб в Калуге 7 февраля 2019 года — ребенок оказался запертым в загоревшемся автомобиле и получил смертельные ожоги.

Ребёнок вместе с родителями на автомашине приехал на улицу Болотникова. Родители припарковали автомобиль и пошли в поликлинику, оставив ребёнка в запертой машине. В этот момент произошло возгорание автомобиля, в результате которого мальчик получил ожоги. В поликлинике ребенку были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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