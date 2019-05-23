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В Ярославле 46-летнего мужчину подозревают в насилии над детьми

Происшествия

Потерпевшими по уголовному делу проходят мальчик восьми лет и девочка девяти лет

В Ярославле 46-летнего мужчину подозревают в насилии над детьми
Иллюстрация: Pixabay.com
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Ярославль, 23 мая 2019, 17:47 — REGNUM  Житель Ярославля подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Ярославской области. Преступления совершены в мае этого года в Дзержинском районе Ярославля. Жертвами педофила стали мальчик 8 лет и девочка 9 лет. Между двумя преступлениями прошло три дня. Уголовное дело возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера». По решению Дзержинского районного суда подозреваемый взят под стражу. В следственном комитете считают, что мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области осуждена группа педофилов и их пособников

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