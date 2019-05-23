В Югре подростки жестоко избили двоих мужчин

Сургут, Югра, , 17:44 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) подростки избили двух мужчин. Один из потерпевших находится в тяжёлом состоянии в медицинском учреждении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по ХМАО.

Инцидент произошёл во дворе дома Дружбы, 12 Сургута. Очевидцы засняли на телефон как подростки жестоко избивают мужчин. Известно, что до драки между нападавшими и потерпевшими произошла словесная перепалка.

Подозреваемые установлены, принимаются меры к их задержанию, сообщают полицейские.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре в конце мая произошло несколько инцидентов с участием подростков. Школьник в Югорске ранил одноклассника канцелярским ножом. В Кондинском районе полицейские задержали подростка, которого подозревают в угоне автомобиля. Школьник, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и врезался в дерево.