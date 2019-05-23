Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Югре подростки жестоко избили двоих мужчин

Происшествия

Один из потерпевших находится в тяжёлом состоянии в больнице

Сургут, Югра, 23 мая 2019, 17:44 — REGNUM  В Сургуте (ХМАО) подростки избили двух мужчин. Один из потерпевших находится в тяжёлом состоянии в медицинском учреждении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по ХМАО.

Инцидент произошёл во дворе дома Дружбы, 12 Сургута. Очевидцы засняли на телефон как подростки жестоко избивают мужчин. Известно, что до драки между нападавшими и потерпевшими произошла словесная перепалка.

Подозреваемые установлены, принимаются меры к их задержанию, сообщают полицейские.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре в конце мая произошло несколько инцидентов с участием подростков. Школьник в Югорске ранил одноклассника канцелярским ножом. В Кондинском районе полицейские задержали подростка, которого подозревают в угоне автомобиля. Школьник, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и врезался в дерево.

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Подростковая преступность
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