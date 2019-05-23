В Чувашии осуждён хозяин собак, которые насмерть загрызли пенсионерку

Чебоксары, , 16:39 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии завершился суд в отношении 38-летнего главы крестьянско-фермерского хозяйства, овчарки которого загрызли насмерть пожилую женщину и покусали двух мужчин. Суд ограничил его в свободе на 11 месяцев, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Мужчина является главой крестьянско-фермерского хозяйства в одной из деревень Цивильского района и содержит двух крупных сторожевых собак — среднеазиатскую и кавказскую овчарок, которые находятся «без намордников, на изношенных цепях». В ходе разбирательств было установлено, что собаки ранее срывались с цепи и бегали по деревне, где и произошла трагедия 17 февраля 2019 года.

«В тот день собаки снова отцепились от привязи и выпрыгнули за пределы двора. Оказавшись без контроля, они набросились на троих сельчан и покусали их. В результате 76-летняя женщина скончалась на месте происшествия. 60-летний и 70-летний мужчины получили различные ранения, им была оказана медицинская помощь», — сказал Олег Дмитриев.

Было установлено, что собаки выбрались со двора через снежный нарост на конуре, который хозяева не убирали. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ему назначено наказание в виде 11 месяцев ограничения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, в апреле 2019 года в Чувашии был вынесен приговор по уголовному делу о нападении на сотрудников полиции, на которых натравили собак. Фигурантом уголовного дела стал 56-летний житель Новочебоксарска, ранее несколько раз привлекавшийся к уголовной ответственности. Полицейским потребовалась медицинская помощь. Злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей власти»). Ему назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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