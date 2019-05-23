Под Ханты-Мансийском тлеет свалка на площади более 500 кв. метров

Ханты-Мансийск, , 16:29 — REGNUM Под Ханты-Мансийском тлеет полигон твёрдых коммунальных отходов на площади более 500 кв. м. На месте работают экскаваторы и КАМАЗы, которые засыпают свалку грунтом и песком, а также пожарная техника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ХМАО.

Полигон находится в 15 км от столицы Югры, в посёлке Шапша. Угрозы жителям Ханты-Мансийска нет, сообщает спасательная служба. Силы авиалесоохраны следят, чтобы огонь не перекинулся на лесной массив рядом со свалкой.

В горадминистрации Ханты-Мансийска корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что к спасателям были направлены силы «Водоканала» и «Дорожно-эксплуатационного предприятия». Были задействованы 21 единица техники и 29 человек личного состава. На данный момент открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Кроме того, по решению рабочей группы будут производиться замеры параметров воздуха вблизи полигона.