МЧС уточнило информацию о пожаре в Балашихе — взрыва не было

Балашиха, Московская область, , 15:58 — REGNUM Сообщения, появившиеся в средствах массовой информации о прогремевшем на оборонном заводе «Рубин» в подмосковной Балашихе, не соответствуют действительности. Об этом 23 мая заявили в МЧС по Московской области.

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В ведомстве заявили, что возгорание произошло в Западной промзоне на шоссе Энтузиастов. На открытой площадке горел мусор. Сообщение о ЧП поступило оперативному дежурному в 11:30 23 мая.

На ликвидацию возгорания потребовалось всего 16 минут. Площадь пожара составила 25 кв.м. К тушению возгорания привлекались 14 человек и четыре единицы техники»

«Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Добавим, что ранее в СМИ сообщалось о взрыве и последующем пожаре на оборонном заводе «Рубин» в Балашихе Московской области. Отмечалось, что из-за жары на солнце якобы взорвалась магниевая стружка в контейнере рядом с одним из цехов.

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