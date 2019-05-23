Из зоны конфликта в Донбассе сбежали два вооружённых боевика ВСУ — НМ ЛНР

Луганск, , 16:00 — REGNUM Из подразделения 10-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ сбежали два вооружённых дезертира, заявил 23 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Трёхизбенка.

«Двое военнослужащих бригады с личным оружием покинули территорию части и в настоящее их местоположение командованию неизвестно. Командованием бригады организованы поисковые мероприятия», — рассказал Филипоненко.

Он добавил, что морально-психологические состояние боевиков ВСУ в зоне вооружённого конфликта продолжает оставаться предельно низким.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее из подразделения 30-й механизированной бригады ВСУ сбежал боевик, прихватив с собой автомат Калашникова и боекомплект к нему.

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