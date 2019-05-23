В Донбассе офицеры ВСУ наладили продажу ворованного топлива — НМ ЛНР

Луганск, , 15:55 — REGNUM Сотрудники военной прокуратуры Украины обнаружили канал продажи ворованного топлива ВСУ из зоны гражданского конфликта в Донбассе, заявил 23 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

По его словам, комиссия выявила факты незаконного списания горюче-смазочных материалов в зоне ответственности 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, районе населённого пункта Нижнетёплое. Обвинения предъявлены, в частности, командиру бригады.

Как сообщили представитель Народной милиции ДНР, за последний месяц боевики 35-й бригады ВСУ продали тепловизоры, приборы ночного видения и другое военное имущество на сумму почти 5 млн рублей.

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