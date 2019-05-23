В Индонезии задержали двух мужчин, подозреваемых в связях с ИГ*

Джакарта, , 15:32 — REGNUM Власти Индонезии объявили, что двое мужчин, задержанных во время беспорядков 21−22 мая, являются членами движения исламского реформирования, связанного с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Tribunnews.

Глава по связям с общественностью полиции Индонезии Мохаммад Икбал заявил, что задержанные «планировали джихад» во время массовых акций протеста.

По его словам, во время демонстраций были и другие радикально настроенные группировки. Их представители имели при себе оружие, чтобы спровоцировать беспорядки в стране.

«Если есть жертвы, будет общественный гнев по отношению к силам безопасности. Но мы продолжаем проводить расследования», — прокомментировал Мохаммад Икбал.

Ранее губернатор столицы Индонезии Анис Басведан заявил, что в результате беспорядков в Индонезии пострадали 737 человек. Полиция задержала около 300 человек.

Напомним, в настоящее время в столице Индонезии Джакарте мобилизовано около 58 тыс. сотрудников полиции и военных.