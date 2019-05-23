Четверг, 23 Мая 2019 года
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Крупный пожар на Урале: горят дома на двух улицах

Происшествия

Борьбе с огнём мешают сильные порывы ветра

Нижняя Салда, Свердловская область, 23 мая 2019, 15:00 — REGNUM  В свердловской Нижней Салде тушат крупный пожар. Горят дома на двух улицах. сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

На улице Урицкого огонь повредил два нежилых дома. Жилой дом пожарные смогли отстоять. А на улице Карла Либкнехта загорелись три жилых и один нежилой дом. На этой улице сохраняется угроза распространения огня. Борьба с пожаром осложнена сильным порывистым ветром.

Площадь пожара составила 470 кв. метров. Информации о пострадавших пока не поступало. Угроза распространения огня на другие ликвидирована.

По последним данным МЧС, всего от пожара пострадали два жилых дома и четыре нежилых. Ещё три жилых дома спасли от огня.

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Пожары в жилых домах
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