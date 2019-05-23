В Красноярске предпринимательницу убили из-за 3 млн рублей

Красноярск, , 14:56 — REGNUM В Красноярске раскрыто убийство 57-летней предпринимательницы. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Информация о безвестном исчезновении женщины поступила в следственные органы 22 мая. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство»).

По предварительной версии следствия, предпринимательница проживала одна в частном доме в Красноярске. 21 мая к ней в дом проникли двое мужчин — 37-летний и 47-летний. Они хотели ограбить женщину, так как знали об имеющихся у неё деньгах. Злоумышленники похитили около 3 млн рублей. Затем 47-летний мужчина убил женщину. Грабители вывезли тело убитой в лесной массив и сбросили в овраг.

Подозреваемые задержаны и допрошены. Они полностью признали свою вину.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Югре было возбуждено уголовное дело по факту убийства бизнесмена. В социальных сетях тогда выдвигались версии, что предпринимателю могли отомстить его же сотрудники.

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