Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Сирии сбит беспилотник террористов

Происшествия

Подробности не сообщаются

Дамаск, 23 мая 2019, 14:51 — REGNUM  Вооруженные силы (ВС) Сирии уничтожили беспилотник, начиненный взрывными устройствами. Об этом сообщает 23 мая Al Arabia со ссылкой на свои источники.

Беспилотный аппарат был уничтожен вблизи аэропорта Хамы, им управляли боевики фронта «Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее 22 мая в Минобороны России сообщили, что террористы нанесли ракетный удар по авиабазе Хмеймим, однако все ракеты были либо сбиты, либо не достигли цели.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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