В Хакасии неизвестный пытался задушить ребёнка прямо на территории детсада

Абакан, , 14:25 — REGNUM В Хакасии разыскивают подозреваемого в покушении на убийство семилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 мая в республиканском следственном управлении СКР.

Сообщение о нападении неизвестного на ребёнка поступило в следственные органы 22 мая. Уточнялось, что инцидент произошёл на территории детского сада в городе Черногорске. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

По версии следствия, злоумышленник в дневное время, находясь около детского сада, встретил незнакомую семилетнюю девочку. Он схватил её и привёл на веранду игровой площадки дошкольного учреждения. Там злоумышленник стал душить ребёнка, однако ему не удалось «довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам».

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Злоумышленника разыскивают, расследование уголовного дела продолжается. Жителей Хакасии и СМИ просят помочь в розыске подозреваемого. Составлен его словесный портрет: мужчина на вид 40−45 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, на лице щетина, тёмные волосы средней длины. Был одет в светлую куртку с капюшоном, тёмные штаны, на голове, возможно, была кепка. Мужчина может сутулиться.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Калужской области суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима мужчине, покушавшемуся на жизнь ребёнка. Следствие и суд установили, что пьяный мужчина 13 июля 2018 года затащил девятилетнюю девочку во двор дома в одной из деревень Жиздринского района, бросил ребёнка на землю, закрыл рот и нос девочки, а затем стал её душить. Девочку спасли местные жители, предотвратившие убийство.

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