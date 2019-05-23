В столице Австрии в квартире найдены тела трех человек

Вена, , 14:26 — REGNUM 21 мая в одной из квартир в столице Австрии были найдены тела 45-летней женщины и двух ее 18-летних дочерей. Результаты судебной экспертизы показывают, что смерть наступила в результате истощения, пишет газета Kronen Zeitung.

«Было проведено судебное вскрытие. На текущий момент предполагается смерть от голода», — сообщил 23 мая официальный представитель полиции Патрик Майерхофер.

По мнению судмедэкпертов, смерть женщин могла наступить в конце марта-начале апреля. Полиция не обнаружила в квартире погибших никаких продуктов питания.

Выдвинуто предположение, что трагедия может быть связана с психическим расстройством матери-одиночки, которое стало следствием финансовых затруднений семьи. Ее дочери-близнецы отставали в развитии, но не были беспомощны. В имеющихся документах нет информации о серьезных психических или физических недостатках девушек — в противном случае семье оказывалась бы государственная поддержка. В 2016 году семья обращалась за помощью к социальным службам, последний контакт состоялся весной 2017 года.