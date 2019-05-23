Директора энергокомпании в Кабардино-Балкарии задержали за крупные взятки

Нальчик, , 14:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии попались в руки правоохранителей крупные взяточники. Ими оказались экс-директор МУП «Каббалкакоммунэнерго» и мастер отдела по учету электрической энергии. Списывая долги предприятий, они получали «благодарность» от компаний и населения в виде взяток, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Во исполнение своего замысла он разработал план, предусматривающий привлечение к получению взяток подчиненных ему работников МУП «Каббалккоммунэнерго», согласно которому находящиеся в его подчинении сотрудники должны были предлагать крупным потребителям платить взятки за неправомерное списание большей части потребленной электроэнергии», — рассказали в ведомстве о преступной схеме, которую разработал экс-директор МУП.

Как установило следствие, в первом полугодии 2017 года бывший директор энергокомпании получил только от одного потребителя 2,441 млн рублей рублей за списание с него почти 919 тыс. киловатт электроэнергии.

В преступной схеме участвовали несколько сотрудников «Каббалкакоммунэнерго», в том числе мастер отдела по учету электрической энергии. Он предложил индивидуальному предпринимателю, в собственности которого находилась оптовая база, ежемесячно выплачивать 50% стоимости электроэнергии, которую обязались списать предприимчивые энергетики.

По факту получения взятки в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Задержаны несколько участников преступной схемы.

Читайте также: Мутко: Долг Северного Кавказа за свет и газ вырос до 120 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин потребовал принять незамедлительные меры по выявлению и пресечению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям и незаконного оборота нефтепродуктов на территории Дагестана. Между тем правоохранители распространили это требование на все субъекты Северного Кавказа.

В апреле 2019 года вице-премьер Виталий Мутко на итоговой коллегии Министерства по делам Северного Кавказа в Ессентуках заявил, что долг СКФО за энергоносители превысил около 120 млрд рублей. Основными проблемами в сфере ТЭК он назвал изношенность сетей и хищение энэргоресурсов.

Читайте также: Владимир Путин потребовал пресечь хищения света и газа в Дагестане