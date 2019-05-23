В Омской области пятилетний мальчик подстрелил младшего брата из винтовки

Оконешниковский р-н, Омская область, , 13:32 — REGNUM В Омской области проводится проверка по факту несчастного случая с ребёнком, сообщили ИА REGNUM 23 мая в региональном следственном управлении СКР. По имеющейся информации, пятилетний мальчик подстрелил младшего брата из винтовки.

Инцидент произошёл 22 мая в одном из сёл Оконешниковского района. В этот день в больницу с проникающим ранением брюшной полости доставили четырёхлетнего мальчика. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, отец мальчика был на работе, а мать вышла во двор, чтобы посмотреть, отелилась ли корова. В это время пятилетний мальчик достал со шкафчика кухонного гарнитура пневматическую винтовку и случайно выстрелил в живот четырёхлетнему брату. Медики прооперировали ребёнка, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Семья характеризуется положительно. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сиэтле четырехлетний мальчик выстрелил в беременную мать, найдя пистолет под матрасом. Об инциденте стало известно в феврале 2019 года. Сообщалось также, что мать находилась в стабильном состоянии после того, как её доставили в местную больницу с опасными для жизни травмами.

Читайте также: В Сиэтле маленький ребенок выстрелил в беременную мать