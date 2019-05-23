Коммунальщикам из Колывани всё же придётся заплатить за смерть двоих детей

р.п. Колывань, Новосибирская область, , 12:48 — REGNUM МУП «Коммунальное хозяйство» р.п. Колывани Новосибирской области не удалось оспорить решение суда, который ранее обязал их выплатить 3 миллиона рублей семье двух несовершеннолетних детей, которые утонули в коммунальной яме. Сегодня, 23 мая, в Новосибирском областном суде состоялось заседание судебной коллегии по гражданским делам, где рассматривалась апелляция по иску матери погибших детей к МУП.

Как пишут «НГС. Новости», коммунальщики пытались оспорить решение Колыванского районного суда о выплате компенсации морального вреда как «вынесенное противозаконно и необоснованно». Ответчик заявил, что суд не учёл нестабильное финансовое состояние предприятия. Но апелляционная инстанция встала на сторону семьи погибших детей и «решение суда первой инстанции сегодня вступило в законную силу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года суд вынес решение по иску матери двух несовершеннолетних детей из Колывани, которые 2 февраля 2018 утонули в вырытой коммунальщиками яме. Мать погибших детей потребовала возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей. Иск был удовлетворен частично — с унитарного предприятия было решено взыскать 3 млн рублей.

Напомним, после гибели двоих детей в р.п. Колывань, своих постов лишились главы посёлка и района. В сентябре 2018 года вынесен приговор экс-директору муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» и мастеру той же организации. Первый был приговорён к трём годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, второй — трём годам в колонии-поселении.

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