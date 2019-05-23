Директора ставропольского племзавода убили за отказ дать деньги в долг

Ставрополь, , 12:44 — REGNUM Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве председателя СПК племзавод «Восток» в Ставропольском крае. Об том сообщила 23 мая пресс-служба Следственного комитета РФ.

Тело главы племзавода было обнаружено 18 мая, возле его дома в поселке в Верхнестепном, с ранением в голову. Следственные органы возбудили дело по статье об убийстве.

Дело следователям удалось раскрыть в кратчайшие сроки — подозреваемый был установлен и задержан в течение четырех часов. В совершении убийства заподозрили 26-летнего местного жителя, безработного. Изначально он отрицал свою вину, однако позже сознался — в том числе, и после предъявления ему кадров с камеры видеонаблюдения.

Как рассказал подозреваемый, он пришёл к председателю СПК племзавод «Восток», чтобы занять денег — по его словам, он намеревался «уехать в город и начать новую жизнь». Однако глава племзавода денег дать отказался. Тогда мужчина ударил его ножом в висок. Позже подозреваемый показал следователям, где спрятал нож и шапку с прорезями для глаз.

Сейчас подозреваемый арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге были убиты руководитель Оренбургского филиала «Газпромтранса», его жена и водитель. Тела всех троих обнаружили в доме главы филиала 20 мая.