У Алеутских островов произошло землетрясение

Вашингтон, , 12:43 — REGNUM В Тихом океане у берегов Алеутских островов (США), расположенных к юго-западу от Аляски, произошло землетрясение. Сейсмическое явление зафиксировано сегодня, 23 мая. Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Землетрясения магнитудой 4,5 и 4,2 были зафиксированы у берегов Камчатки

Магнитуда составила 6,1.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано у острова Кыска в районе Алеутских островов американского штата Аляска в начале апреля 2019 года. Эпицентр располагался в 31 км к северо-востоку от острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 19,1 км.

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