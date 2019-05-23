В тюменском городе разбиты окна в мэрии, военкомате и соцзащите

Заводоуковск, Тюменская область, , 12:39 — REGNUM В Заводоуковске 22 мая были разбиты окна в горадминистрации, военном комиссариате, поликлинике и управлении соцзащиты. Задержан подозреваемый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Анализ записей с камер видеонаблюдения показал, что акт вандализма в ряде учреждений Заводоуковска совершил один и тот же человек. Была установлена личность подозреваемого — ранее судимого местного жителя 1985 года рождения. Сегодня, 23 мая, мужчина задержан по месту прописки.

Подозреваемый пояснил, что 22 мая рано утром вернулся в Заводоуковск из пригорода, где распивал со знакомыми спиртные напитки. В подавленном состоянии у него возникло чувство обиды в отношении сотрудников учреждений, которые, по его мнению, виновны в его жизненных неурядицах. И он пошёл бить окна в горадминистрации, военном комиссариате, поликлинике и управлении соцзащиты.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). В настоящее время выясняется сумма нанесённого ущерба и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.