В США тело девочки «выбросили» у больницы, «как мешок с мусором» — СМИ

Массачусетс, США, , 12:38 — REGNUM Полиция Массачусетса расследует смерть 13-летней девочки, которая была доставлена в отделение неотложной помощи 20 мая. По словам ее отчима, девочку удалили из больницы «в вызывающей манере», сообщает 22 мая Boston 25 news.

По словам чиновников, девочку отвезли в отделение неотложной помощи в больнице общего профиля им. Лоуренса. Она была объявлена мертвой вскоре после прибытия.

Как рассказал отчим, он узнал из СМИ, что некий мужчина буквально «выбросил» девочку за пределами больницы, «как мешок с мусором».

Отчим надеется, что сделавший это заплатит «адскую цену», а мать требует справедливости немедленно. По ее словам, девочка пошла в гости к подруге и не вышла на связь, и когда мать пришла в полицию, чтобы подать заявление о пропаже, то узнала, что девочку отвезли в больницу и с ней всё в порядке. Судмедэкспертизе еще предстоит определить точную причину смерти, никто не арестован.

Больницы в США нередко оказываются в центре скандалов. Недавно всю страну потряс случай, когда у женщины, много лет находившейся в коме, родился ребенок.