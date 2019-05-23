ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции — СЦКК

Донецк, , 12:20 — REGNUM Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Васильевка, в частности, по территории Васильевской насосной станции, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Огонь вёлся со стороны посёлка Каменка с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР), гранатомётов СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

«Под обстрел попал район Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. В связи с угрозой жизни и здоровью персонала дневная рабочая смена будет эвакуирована», — отметили в СЦКК.

Представители ДНР в СЦКК трижды обращались к украинской стороне, однако обстрел продолжается до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, Васильевская насосная станция снабжает водой население Донбасса, живущее по обе стороны линии фронта.

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