Четверг, 23 Мая 2019 года
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ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции — СЦКК

Происшествия

Представители ДНР трижды обращались к украинской стороне, но обстрел не прекратился

Донецк, 23 мая 2019, 12:20 — REGNUM  Вооружённые формирования Украины открыли огонь по населённому пункту Васильевка, в частности, по территории Васильевской насосной станции, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Огонь вёлся со стороны посёлка Каменка с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР), гранатомётов СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

«Под обстрел попал район Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. В связи с угрозой жизни и здоровью персонала дневная рабочая смена будет эвакуирована», — отметили в СЦКК.

Представители ДНР в СЦКК трижды обращались к украинской стороне, однако обстрел продолжается до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, Васильевская насосная станция снабжает водой население Донбасса, живущее по обе стороны линии фронта.

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