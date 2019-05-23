Четверг, 23 Мая 2019 года
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Директор астраханского МУПа выписал себе премию на полмиллиона рублей

Происшествия

Уголовное дело в отношении руководителя предприятия передано в суд

Астрахань, 23 мая 2019, 12:15 — REGNUM  Исполняющий обязанности директора МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями — мужчина сам себе выписал премию, ущерб предприятию следователи оценили в полмиллиона рублей. Как сообщила пресс-служба прокуратуры области 23 мая, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд. Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Астраханской области.

По версии следствия, и.о. директора МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» подписал приказ о премировании самого себя. Решение не было согласовано с мэрией, а размер премии оказался значительно больше, чем предусмотрено положением МУПа.

Ущерб, причиненный предприятию действиями руководителя, следователи оценили в более ем 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Астрахани главный врач одной из поликлиник был задержан за получение взятки в особо крупном размере — в течение нескольких лет руководитель медучреждения получала «вознаграждение» от фирмы, обеспечивающей поликлинику транспортом, в 25 тыс. рублей ежемесячно. Общая сумма взятки оценивается в почти миллион рублей.

По теме: В Астрахани главврача поликлиники обвиняют в получении особо крупной взятки

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