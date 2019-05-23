ВВС Турции нанесли удары по укрытиям курдских повстанцев в Ираке

Анкара, , 12:09 — REGNUM Министерство обороны Турции опубликовало заявление, в соответствии с которым ВВС страны нанесли удар по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, сообщает 23 мая Anadolu Ajansi.

По данным оборонного ведомства, бомбардировка осуществлялась на севере страны в районе Хакрук. О результатах спецоперации пока не сообщается.

Напомним, ВВС Турции регулярно наносят удары по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке, в результате чего периодически страдают мирные жители.

Власти Иракского Курдистана, после гибели мирных граждан под бомбежками Турции, предпочитают перекладывать вину на повстанцев, утверждая, что они своими действиями провоцируют налеты турецкой авиации.

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