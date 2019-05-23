В Петербурге идет проверка по факту захода вертолёта на пляж с людьми

Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России ведет доследственную проверка по факту полета вертолета над пляжной зоной в поселке Ильичево Выборгского района Ленинградской области 21 мая, сообщили в ведомстве.

Испугавшись заходящего на посадку вертолета, люди бросились бежать. В ходе возникшей на пляже паники девятилетняя девочка получила травмы: она вывихнула руку и разбила лицо. Мать девочки написала заявление в полицию, к делу подключился и Следственный комитет.

Как сообщает 23 мая издание «Петербургский дневник», следователи нашли и опросили пилота вертолета. Он заявил, что полет и посадка были согласованы со службами организации воздушного движения и использования воздушного пространства, а место посадки было огорожено и полито водой.

Сотрудники СКР осмотрели вертолет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это не первый инцидент с вертолетами, вызвавший тревогу жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2018 года пилот вертолета Gazelle SA-341G из хулиганских побуждений совершил пролет на высоте не более 25 метров под автомобильным путепроводом и между пилонов моста через Петровский канал скоростной магистрали ЗСД, чем создал угрозу безопасности автомобилей и экскурсионных судов.

Выяснилось, что вертолет не был поставлен на учет, а пилотное свидетельство находившегося за штурвалом гражданина было аннулировано еще в 2013 году. Суд назначил ему штраф в размере 150 тыс. рублей.

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