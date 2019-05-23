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В Тюменской области неизвестные сожгли дом главы района

Происшествия

Ранее в этом же районе был сожжён автомобиль супруги бывшего главы

В Тюменской области неизвестные сожгли дом главы района
Горящая спичка

Тюмень, 23 мая 2019, 11:44 — REGNUM  В Тюменской области в ночь на 23 мая сгорел дом исполняющей обязанности главы Ярковского района Любови Поляковой. Также пострадал автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по региону.

Предварительной причиной возгорания пожарные называют занесение открытого источника огня. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее, в ноябре 2018 года неизвестные подожгли автомобиль KIA Sportage супруги бывшего главы Ярковского района Евгения Щукина, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии за превышение должностных полномочий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области выясняют причины возгорания авто супруги главы района

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Пожары в жилых домах
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