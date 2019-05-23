Директор калужского МУПа кулаками заставил чиновника подписать документы

Жуковский район, Калужская область, , 11:42 — REGNUM Около 100 тыс. рублей заплатит по решению суда 41-летний руководитель муниципального унитарного предприятия за насилие в отношении временного исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения в Жуковском районе Калужской области, сообщил 23 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Андрей Нюнько.

Как установлено, в декабре 2018 года директор предприятия принёс чиновнику документы на подпись, но тот отказался их принять. Тогда глава МУПа силой нагнул чиновника к столу, на котором лежали документы, и пытался заставить мужчину их подписать. В результате потасовки медики зафиксировали кровоподтек на левом плече у временного главы сельской администрации. Впрочем, свою вину дебошир в суде не признал, заявив, что избитый им гражданин не является официальным представителем власти.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Людиновского района Калужской области по экономическим вопросам Владимир Фарутин 21 мая был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России совместно с калужским областным управлением Следственного комитета России. Чиновник районного масштаба подозревается в совершении преступления, предусмотренного 285 статьей Уголовного кодекса России («Злоупотребление должностными полномочиями»). В здании районной администрации Людиново правоохранители провели обыски.

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