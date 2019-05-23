Четверг, 23 Мая 2019 года
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Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск

Происшествия

Агаронов пока числится в совете директоров предприятия «Каскад»

Москва, 23 мая 2019, 11:29 — REGNUM  Обвиняемый в коррупции совладелец предприятия «Каскад» Чингиз Агаронов объявлен Россией в международный розыск. Об этом говорится в материалах дела, которое слушалось в Тверском суде Москвы.

Суд 22 мая заочно арестовал гражданина России и Израиля Агаронова по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. Взятку, согласно делу, обвиняемый дал руководителям военной приемки, которые контролировали качество монтажных работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Слушания проходили в закрытом режиме. Агаронов выехал из России в 2016 году, передает РБК.

Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ. Он также является совладельцем компании.

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Коррупция и борьба с ней
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