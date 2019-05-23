Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск

Москва, , 11:29 — REGNUM Обвиняемый в коррупции совладелец предприятия «Каскад» Чингиз Агаронов объявлен Россией в международный розыск. Об этом говорится в материалах дела, которое слушалось в Тверском суде Москвы.

Суд 22 мая заочно арестовал гражданина России и Израиля Агаронова по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. Взятку, согласно делу, обвиняемый дал руководителям военной приемки, которые контролировали качество монтажных работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Слушания проходили в закрытом режиме. Агаронов выехал из России в 2016 году, передает РБК.

Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ. Он также является совладельцем компании.