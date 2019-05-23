В Туве полыхают тысячи гектаров леса

Кызыл, , 11:27 — REGNUM В Туве по состоянию на 00:00 (мск) 23 мая зарегистрировано пять пожаров на землях лесного фонда на площади 4498 га. Об этом ИА REGNUM 23 мая сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

Согласно данным ведомства, эта наибольшая площадь лесных пожаров в РФ. Всего в России в этот период было зарегистрировано 40 лесных пожаров на площади 9989 га, по которым проводились работы по активному тушению. Второе место по площади пожаров — у Иркутской области, где действуют 17 возгораний на землях лесного фонда на площади 3438 га. Следующая по площадям — Бурятия с шестью пожарами на площади 1094 га.

«Сегодня у нас полыхает пять пожаров, горит и лесной участок в Тодже. Люди работают, тушат. Давайте уважать их непростой и опасный труд. Не оставляйте костры, не жгите траву, особенно в сегодняшнюю ветреную погоду. Несколько лет назад я видел сгоревшую дотла тайгу, видел молодых мужиков, которых забрала с собой беспощадная стихия, но они не сдали своих позиций, потому что держали в руках инструмент до конца, до последнего вздоха. Никому никогда такого не пожелаешь увидеть и пережить», — так ситуацию с пожарами на сегодняшний день прокомментировал на своей странице в соцсети глава Тувы Шолбан Кара-оол.

21 мая в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии Тувы сообщили о том, что в регионе завершено действие особого противопожарного режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Туве был установлен 10 апреля и действовал до 21 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туве продлили особый противопожарный режим