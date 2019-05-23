Движение по ТТК в Москве перекрыто из-за аварии с грузовиками

Москва, , 11:26 — REGNUM В Москве произошло ДТП с участием двух грузовиков, сообщили 23 мая в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Авария произошла на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу.

«На месте работают оперативные службы. Движение полностью перекрыто», — информируют в ЦОДД.

Автовладельцам предлагают объехать место дорожно-транспортного происшествия по Волгоградскому проспекту и Средней Калитниковской улице.

Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве.

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