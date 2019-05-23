По делу о пожаре в новгородском лесу обвиняется житель Ленобласти

п.г.т. Любытино, Новгородская область, , 11:24 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ленинградской области, который подозревается в том, что стал причиной лесного пожара в Любытинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 261 УК РФ («Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба»).

Мужчина обвиняется в том, что после рыбалки с двумя знакомыми в Любытинском районе Новгородской области 18 мая 2019 года развёл костёр и уснул, оставив огонь без присмотра.

«В результате пламя перебросилось на деревья, а общая площадь пожара составила 10 га», — сообщили в прокуратуре.

Ущерб лесному фонду оценили в сумму более 50 тыс. рублей.

По данным Центра лесного хозяйства и регионального диспетчерского управления Новгородской области, в 2019 году в регионе зарегистрировано 16 лесных пожаров общей площадью более 27 га. Сейчас в регионе установлен четвёртый класс пожарной опасности по пятибалльной шкале.

По информации регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в 2018 году в регионе было зарегистрировано 32 лесных пожара.