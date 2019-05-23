Четверг, 23 Мая 2019 года
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Взрывчатка и коктейли «Молотова»: в Астрахани задержаны экстремисты

Происшествия

В городе действовала экстремистская группировка

Астрахань, 23 мая 2019, 10:56 — REGNUM  Двое жителей Астраханской области, а также житель Краснодарского края задержаны в Астрахани по подозрению в организации экстремистского сообщества. По материалам УФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщила 23 мая пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, трое задержанных создали в Астрахани организованную группу экстремистской направленности, участников группы объединяли радикальные националистические взгляды. Сколько человек всего входило в группу, пока не уточняется, но известно: среди участников были жители Астраханской области и Краснодарского края. В группе действовала жёсткая дисциплина, ее участники проводили тренировки, обучались владению холодных оружием, использовали шифры в общении.

При обысках у подозреваемых следователи и сотрудники регионального УФСБ обнаружили взрывчатые вещества, коктейли «Молотова», литературу с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, ножи, фашистскую атрибутику, противогазы, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 мая во Владимирской области силовики провели антитеррористическую операция, в ходе которой были нейтрализованы два участника террористической группировки.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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