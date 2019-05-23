Новгородскую птицефабрику оштрафовали на 1 млн рублей по делу о коррупции

Великий Новгород, , 10:42 — REGNUM Птицефабрика ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» оштрафована на 1 млн рублей по статье об административном правонарушении. Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России, дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ в отношении организации было возбуждено по факту дачи взятки гендиректором птицефабрики Александром Митрохиным главе регионального управления Роспотребнадзора Анатолию Росоловскому.

Сейчас процесс по уголовному делу в отношении Росоловского и Митрохина идёт в Новгородском районном суде. Митрохин обвиняется в том, что в 2018 году дал Росоловскому взятку в виде оплаты стоматологических услуг за счёт организации на сумму около 500 тыс. рублей.

Возглавляемая Митрохиным организация оштрафована на 1 млн рублей постановлением мирового судьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оба руководителя уже не занимают свои посты, процесс по делу экс-главы новгородского Роспотребнадзора и бывшего генерального директора птицефабрики начался в Великом Новгороде 20 мая. По версии следствия, за взятку бывший главный санитарный врач региона дал представителям птицефабрики ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» конкретные указания об изменении содержания документов, являющихся основанием для выдачи положительных заключений, в том числе санитарно-эпидемиологического, а также организовал выдачу таких заключений.

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Своей вины Росоловский в получении взятки от Митрохина не признаёт.

Напомним, жители Новгородской области, проживающие в окрестностях птицефабрики, неоднократно жаловались во всевозможные инстанции на проблемы с утилизацией отходов от производства, но проблема не решалась.

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