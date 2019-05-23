ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано семь случаев нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, сообщили 23 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В ходе обстрелов по территории ДНР ВСУ выпустили 69 единиц боеприпасов.

На горловском направлении зафиксированы взрывы двух мин калибра 82 мм. На донецком направлении украинские силовики выпустили пять 82-мм мин, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Широкая Балка, Спартак, Александровка, Еленовка, Докучаевск, Октябрь, Ленинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК подтвердили, что жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили 21 единицу боеприпасов по территории ДНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, восемь украинских силовиков попали в плен к защитникам ДНР. Они ехали на грузовике, сбились с пути и приехали на территорию, подконтрольную Народной милиции ДНР.

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